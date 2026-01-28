Загальна угода щодо гарантій безпеки для України вже досягнута, - Рубіо

На переговорах в Абу-Дабі сторони обговорюють гарантії безпеки України, які можуть передбачати відправку туди військ Британії та Франції і підтримку США.

Загальна угода щодо гарантій безпеки для України досягнута і сторони продовжують обговорювати це питання. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.

"Багато говорять про гарантії безпеки. І зараз з цього приводу існує загальна згода, особливо у випадку з Україною", - сказав він.

За його словами, зобов'язання щодо забезпечення безпеки України можуть включати розгортання невеликого європейського військового контингенту за матеріально-технічної підтримки Штатів.

"Майбутні гарантії безпеки України будуть підтримуватися США, але на місці можуть бути тільки європейські військові", - заявив Рубіо.

Він стверджує, що мова йде про можливе відправлення в країну військ Великої Британії та Франції.

За словами держсекретаря, механізм гарантій безпеки для України фактично спирається на підтримку Вашингтона. Рубіо пояснив:

"Насправді гарантія безпеки - це і є американський механізм забезпечення безпеки. І я не применшую того факту, що деякі країни Європи готові розмістити війська в післявоєнній Україні. Я лише вказую на те, що без американського механізму забезпечення безпеки це не має значення. А причина, через яку необхідний такий сильний американський механізм забезпечення безпеки, полягає в тому, що наші союзники і партнери за останні 20-30 років недостатньо інвестували у свої власні оборонні можливості. Тепер, будемо сподіватися, це зміниться".

Гарантії безпеки для України

Раніше США повідомили Україні, що вона повинна підписати мирну угоду з Росією, щоб отримати американські гарантії безпеки, які розглядаються Києвом як стрижень будь-якого врегулювання для закінчення чотирирічної повномасштабної війни.

При цьому, Сполучені Штати не диктують Україні, що саме має бути прописано в мирній угоді.

