Гуляють засніженими хащами: фахівці показали мешканців Чорнобильського заповідника (фото)

Науковці зазначили, що присутність тварин - найкраще підтвердження того, що заповідник відновлюється.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику фахівці зафіксували у засніжених хащах різних тварин, серед яких – коні Пржевальського, вовки та лосі.

Про це розповів директор заповідника Денис Нестеров. "Взимку територія Чорнобильського заповідника щедра на особливі зустрічі: лосі, коні Пржевальського, лисиці, вовки, олені. Сніг відкриває те, що зазвичай приховане від сторонніх очей і дозволяє побачити життя дикої природи без прикрас", - написав Нестеров у Facebook.

Він оприлюднив відповідні фото, на яких можна побачити всіх тварин, яких він називає. Зокрема, рідкісні коні, лосі, олені, лисиці "гуляють" засніженими хащами та почуваються комфортно у зоні відчуження.

Відео дня

За словами директора, для нього присутність тварин - найкраще підтвердження того, що заповідник "живе, дихає й відновлюється".

"Кожна така зустріч (з твариною – УНІАН) - це нагадування, заради чого ми працюємо щодня", - наголосив Нестеров.

Інші новини про Чорнобильський заповідник

Нагадаємо, днями під час патрулювання території Чорнобильського заповідника, фахівці Корогодського природоохоронного науково-дослідного відділення, що знаходиться в південно-західній частині зони відчуження, зустріли стадо здичавілих корів. Наразі стадо налічує 12 голів, серед яких 6 дорослих корів і 2 телят. Попри морози, глибокий сніг і обмежену кормову базу, тварини перебувають у доброму фізичному стані. Дослідники встановили, що вночі до стада майже впритул наблизилися чотири вовки, втім тварини виявилися не такими вже й беззахисними. Один із биків навіть пішов по вовчих слідах, очевидно, щоб продемонструвати свою силу.

Вас також можуть зацікавити новини: