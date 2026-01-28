'Хаймарси' більше не потрібні: американській РСЗВ знайшли кращу альтернативу, - ЗМІ

Вже третя європейська країна вирішила закупити конкурента американської системи залпового вогню.

Норвегія, ймовірно, вирішила закупити південнокорейську систему залпового вогню K239 Chunmoo, яка є конкурентом для американського M142 HIMARS.

Як пише Reuters, парламент Норвегії виділив 2 млрд доларів на закупівлю далекобійної артилерії для стримування Росії в Арктиці, де дві країни мають спільний кордон.

Яку саме зброю хочуть закупити, офіційно не повідомлялося, але за даними видання Aftenposten, Норвегія обрала південнокорейську систему залпового вогню K239 Chunmoo. Таким чином американський HIMARS програв конкурентну боротьбу.

Повідомляється, що південнокорейська зброя задовольняє всі вимоги норвезького Міноборони. І в першу чергу - це надзвичайна далекобійність (до 500 км проти 84-300 км у "Хаймарса"), а також дуже короткі строки постачання. За даними інсайдерів, загалом Норвегія планує придбати 16 пускових установок та неназвану кількість ракет.

Українське видання Defense Express зазначає, що цей випадок демонструє нову перемогу південнокорейського ВПК над американським. Естонія замовила обидві системи - американську та корейську, обидві системи має Польща. А от Норвегія вирішила не морочити голову з американцями і одразу пішла до корейців.

"І Chunmoo може продовжувати отримувати нові контракти у Європі, поки на континенті не почнуть виготовляти власну РСЗВ", - додали аналітики.

