Графіки відключень світла на 29 січня: коли не буде електроенергії

В "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Завтра, 29 січня, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це інформує НЕК "Укренерго".

Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у повідомлені.

Відео дня

У компанії закликали споживачів ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Графіки відключень для Львівщини

"Львівобленерго" опублікувало графіки відключень для Львівської області. Завтра у регіоні вимикатимуть світло у всіх чергах від одного до трьох разів за добу. Електроенергії, залежно від групи, не буде в середньому від 7 до 10 годин на добу.

Матеріал буде доповнюватися...

Ситуація в енергетиці – останні новини

Росія в ніч проти 28 січня знову атакувала українську енергетику, частково залишивши без світла чотири області. Як повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, внаслідок обстрілів ворогом енергетичної інфраструктури станом на ранок були знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях.

Внаслідок удару російських окупантів в ніч на 28 січня по Кривому Рогу, частина жителів залишилася без теплопостачання. Мова йде про близько 700 будинків. Росіяни атакували місто балістикою. Внаслідок удару сталося аварійне відключення кількох великих котелень. Крім цього, обстріл спричинив гідроудар, що призвів до пошкоджень на магістралях.

Вас також можуть зацікавити новини: