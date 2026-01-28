Ще один обласний центр залишився без гарячої води

Усі потужності тепловики Чернігова будуть використовувати для опалення місцян.

У Чернігові з 30 січня тимчасово припинять гаряче водопостачання через наслідки систематичних обстрілів Росії. Про це повідомила Чернігівська міська Рада, посилаючись на інформацію місцевого теплопостачальника – КП "Теплокомуненерго".

Зазначається, що через наслідки обстрілів РФ та з урахуванням прогнозованого суттєвого зниження температури повітря, підприємство не має можливості одночасно забезпечувати споживачів гарячою водою та теплом.

"Усі наявні ресурси буде спрямовано на підтримання опалення житлових будинків, аби забезпечити збереження тепла в оселях мешканців Чернігова", - додають тепловики.

Відео дня

Про відновлення подачі гарячої води представники КП "Теплокомуненерго" обіцяють проінформувати додатково.

Атаки РФ на енергосистему України - останні новини

В ніч проти 24 січня РФ знову масовано вгатила дронами та ракетами по Україні. За словами президента України Володимира Зеленського, ворог запустив 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів. Під ворожим ударом були Київ та область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина.

Внаслідок атаки половина будинків столиці знову тимчасово залишилася без опалення. Сотні столичних будинків досі без теплопостачання. Крім того, через наслідки російських атак у Києві частково обмежили централізоване гаряче водопостачання. Це дозволить забезпечити опалення в більшій кількості будинків в умовах пошкодження столичних ТЕЦ.

Вас також можуть зацікавити новини: