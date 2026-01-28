У небі - 'Матриця': Соболєв пояснив, чому війна дронів проти дронів переважатиме

За його словами, війна стала набагато швидшою, масштабнішою та різноманітнішою.

Зараз у небі - фільм "Матриця", війна дронів проти дронів скоро переважатиме війну дронів проти піхоти, бронетехніки та артилерії.

Про це в інтерв’ю "Главкому" сказав Єгор Соболєв, командир загону безпілотних систем 12-го окремого центру спеціального призначення.

Він зазначив, що для боротьби з ударними безпілотниками вже створені та набирають нових пілотів спеціалізовані підрозділи, які мають десятки екіпажів, що розставлені в потрібних місцях так, аби вибудувати "сітку", в яку потраплятимуть "Шахеди".

Відео дня

Соболєв підкреслив, що Сили оборони вибудовують свої оборонні порядки, але ворог збільшує кількість атак та чисельність задіяних дронів.

"Паркан" із дронів-перехоплювачів

На запитання щодо того, як в ідеалі має виглядати "паркан" із дронів-перехоплювачів, який планують вибудувати неподалік кордону, військовий зауважив, що потрібно створити систему раннього виявлення "Шахедів" за допомогою різних сенсорів.

Ця інформація має якомога швидше оброблятися та передаватися підрозділам, які стоять кількома ешелонами, щоб відбивати повітряні атаки. Крім того, додав він, зброя для боротьби з ударними БпЛА має постійно вдосконалюватися.

Соболєв також підкреслив, що війна дронів вплинула не лише на технологічність, а й змінила загальний характер бойових дій. Адже зараз "будь-яка твоя дія має протидію ворога одразу, війна стала набагато швидшою, масштабнішою, різноманітнішою".

Крім того, на запитання, чому "паркан" з дронів-перехоплювачів не було вибудувано раніше, він зазначив, що раніше "Шахеди" не літали по тисячі штук за раз. За словами військового, у Повітряних силах не один місяць ідуть процеси з перебудови та спроби адаптуватися до нових викликів.

"Для традиційних родів військ ця революція - одна з найбільших в історії. Люди вдосконалювалися, аби стріляти великими ракетами по великих ракетах або літаках, які були дуже швидкі, але поодинокі і лише кількох типів. Зараз же в небі - реально фільм "Матриця": згадайте, скільки там всіляких роботів літало, повзало, бігало. Зараз таким стає поле бою і небо бою", - наголосив Соболєв.

Робота дронів у майбутньому

Він зауважив, що разом з побратимами вони прогнозують, що війна дронів проти дронів скоро переважатиме війну дронів проти піхоти, бронетехніки та артилерії.

"Бронетехніка вже сьогодні доволі рідкісний "гість" на полі бою, дрони її вмить спалюють", - додав командир.

Соболєв також висловив думку, що у війнах недалекого майбутнього людина не керуватиме безпілотником - "найкращим пілотом буде програмне забезпечення". Водночас людина буде творцем та оператором цього програмного забезпечення. "Власне кажучи, багато складових цього процесу вже реалізовані, питання - коли саме вони складуться в єдине ціле", - сказав він.

Війна в Україні: новини

Як повідомлялося, українська операція "Павутина", під час якої було знищено значну кількість російських бомбардувальників, змусила США переглянути захист власних оборонних об’єктів від атак дронів.

Зокрема, увагу привернули авіабази з F-35 та оборонні заводи, що виявилися вразливими через бюрократичні прогалини. Низка об’єктів, включно з тренувальними базами, не внесені до переліку, що потребує обов’язкового захисту від безпілотників.

Вас також можуть зацікавити новини: