Чи справді Запоріжжю загрожує ствольна артилерія ворога: в ОВА пояснили ситуацію

Ворог наблизися до міста на відстань близько 20 км.

Вранці 28 січня Росія обстріляла житлові квартали міста Запоріжжя з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С". Це вже не перший такий випадок за час війни. А от завдавати ударів по місту зі ствольної артилерії ворог, як і раніше, наразі не в змозі. Про це повідомив на брифінгу начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, якого цитує "Укрінформ".

Він зокрема зауважив, що дальність стрільби "Торнадо-С" складає понад 80 км (насправді аж до 120 км деякими снарядами – УНІАН), тож обстрілювати місто цією системою ворог мав змогу протягом усього часу повномасштабної війни. Ствольна артилерія – інша справа.

"Ми не бачимо загрози обстрілу зі ствольної артилерії. Ми маємо розуміти, що від лінії фронту, як з нашого боку, так і з ворожого, всі такі засоби відсунуті щонайменше на 15-20 км через те, що можуть бути уражені FPV-дронами. Але і немає у ворога того просування, яке б дозволило реалізувати це", – зазначив Федоров.

Водночас очільник області наголосив, що великою загрозою для обласного центру є безпілотники, зокрема "Шахеди", від яких місто зазнає найбільших втрат.

"У нас є виклик таких дронів, як "Молнія", спостережні дрони, які корегують різного роду засоби. Понад 90% "Молній" не долітають до Запоріжжя, а збиваються нашими бригадами", - запевнив Федоров.

Ситуація довкола Запоріжжя

Як писав УНІАН, за словами офіцера загону безпілотних систем "Б12" Костянтина Реуцького, ситуація на фронті біля обласного центру складна і має тенденцію до погіршення. Російські війська поступово просуваються в Запорізькій області з півдня і сходу, намагаючись скоротити відстань до Запоріжжя до рівня, що дозволить обстрілювати місто ствольною артилерією.

Варто зауважити, що наразі, згідно мапі Deep State, від Запоріжжя до найближчої точки, яку Росія впевнено контролює, відстань складає близько 24 км. Більшість російських систем ствольної артилерії мають максимальну дальність якраз близько 24-37 км. Однак через постійну загрозу дронів зараз артилерія ніколи не стоїть на передовій, а працює з відстані у 20 і навіть 30 км від переднього краю.

