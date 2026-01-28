'Страшно уявити, як би ми трималися без дронів': Соболєв про технології задля виживання

Він також розповів, що думає про призначення Федорова та "Лазаря".

Для України технології - це питання виживання, адже ми не можемо мірятися з Росією кількістю солдатів. Про це в інтерв’ю "Главкому" сказав Єгор Соболєв, командир загону безпілотних систем 12-го окремого центру спеціального призначення.

Відповідаючи за запитання щодо того, що російським окупантам поодинці вдається просочуватися крізь позиції українських військ, і ми втрачаємо людей та території, він підкреслив:

"Страшно уявити, як би ми трималися без дронів".

Соболєв додав, що для нас технології - це питання виживання, адже ми не можемо мірятися з Росією кількістю солдатів.

"Але ми можемо - і це нас рятує вже не один рік - виготовляти ефективніші дрони і ефективніші технології, які керуватимуть цими дронами", - наголосив він.

Кадрові зміни

Командир зауважив, що в цьому сенсі "дуже добре, що творець Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров став міністром оборони, бо якраз у війні дронів і програмного забезпечення треба дуже добре розбиратися в сучасному військовому ІТ".

Військовослужбовець додав, що перші кадрові рішення після його призначення "ще більше обнадіюють - маю на увазі призначення "Лазаря", який займатиметься "малою ППО".

"У Національній гвардії, звідки "Лазар" прийшов, він створив ефективну машину з винищення російської бронетехніки й артилерії, йому вдалося підібрати професійну команду, налаштувати управлінські механізми, організувати виробництво. Врешті, він винайшов "Бабу Ягу"", - підкреслив Соболєв.

Він наголосив, що для України це зараз дуже влучне та життєво необхідне рішення - мати на таких посадах "людей з такими підприємницькими та іншими талантами, як "Лазар"".

"Коли ми такими командирами заповнимо найважливіші посади - ми виграємо війну", - додав командир.

Кадрові зміни в Міноборони України

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил - Павла Єлізарова.

Глава держави зазначив, що питання протиповітряної оборони стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів та інших засобів "малої" протиповітряної оборони. Передбачається, що цю систему буде трансформовано.

