Швидше і смертоносніше: КНДР модернізувала свою 600-мм ракетну систему

У Північній Кореї провели випробування покращеної версії 600-мм РСЗВ, відомої під позначенням KN-25. Система може застосовувати ракети як із неядерною, так і з ядерною бойовою частиною. Нову версію пускової установки продемонстрували в офіційному фотозвіті.

"Генеральне ракетне бюро провело вчора випробувальні стрільби, щоб перевірити ефективність оновленої великокаліберної реактивної артилерійської системи з використанням нових технологій, за випробуванням спостерігав Кім Чен Ин. Було випущено чотири ракети, які вразили морську ціль за 358,5 км від точки запуску", - йдеться у дописі.

Як пише український портал "Мілітарний", про результати випробувань також висловився лідер КНДР Кім Чен Ин, навівши у своїй промові додаткові подробиці:

"Відбулося технічне оновлення для найбільш вдалого та ефективного використання найпотужніших характеристик цієї системи озброєння. Відповідно, вона придатна до застосування під час спеціальних атак".

Зазначається, що це вже друга північнокорейська ракетна система, щодо якої окремо повідомляється про випробування з новою системою навігації та управління, захищеною від зовнішніх впливів.

У 2024 році важка РСЗВ KN-25 отримала нове шасі, подібне до того, що використовується в ракетному комплексі KN-23.

"Реактивна система KN-25 вирізняється унікальним калібром – 600 мм і довжиною ракети приблизно 8 метрів. Вага ракети оцінюється майже у 3 тонни. Такі габарити роблять її найбільшою ракетою у своєму класі у світі, що наближає KN-25 за характеристиками до оперативно-тактичних ракет", - мовиться у статті.

Крім того, експерти пояснили, що ракета оснащується неядерною фугасною бойовою частиною, однак у жовтні 2022 року KN-25 була включена до переліку ракет, які, за заявами уряду Північної Кореї, можуть нести тактичну ядерну зброю.

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея продовжує створювати ядерні матеріали для виробництва ядерної зброї такими темпами, які можуть дозволити виготовляти від 10 до 20 ядерних боєголовок на рік.

Президент Республіки Корея (Південної Кореї) Лі Чже Мьон сказав, що система ядерного озброєння, яка необхідна для збереження режиму Північної Кореї, перетвориться в зброю, здатну загрожувати усьому світу, в тому числі Сполученим Штатам.

Як зауважив президент Південної Кореї, "навіть зараз створюється достатньо матеріалів для вироблення від 10 до 20 одиниць ядерної зброї на рік".

