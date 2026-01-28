'Дронами по мармизах' : військовий вважає, що цей рік на фронті буде гарячим, але без миру

Він зазначає, що завдання вбивати щомісяця 50 тисяч російських окупантів.

Цей рік буде гарячим і активним, а мир може наступити в першій половині 2027 року. Про це казав в ефірі Українського радіо командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

Він наголосив, що тепер завдання в ЗСУ – знищувати 50 тисяч окупантів на полі бою в місяць.

За його словами, таким чином буде нищитися більше росіян, ніж їх можуть ставити в стрій за місяць.

"Ворог не збирається до жодних перемовин і на поточний момент і зберігає здатність до активного ведення війни", - додав він.

Військовий розповів про ситуацію на трьох напрямках, де воює його бригада.

Покровський напрямок.

Федоренко зазначає, що на Покровському напрямку за останній тиждень інтенсивність ведення наступальних дій знизилася, але ворог готується до потужного наступу.

"Противник підтягує додаткові ресурси і резерви. Щойно дозволять погодні умови, відбудеться чергова хвиля наступальних дій з високою інтенсивністю", - зазначив він.

За його словами, у противника для цього є ресурс. При цьому додав, що українські військові готуються до такого розвитку подій і готові відповідати, зокрема "дронами по мармизах".

Про Куп’янський напрямок.

Зазначає, що тут ініціатива цілком у Сил оборони України.

"Щодо Куп’янська, то ситуація на поточний момент ускладнилася тим, що річка Оскіл частково замерзла і це стало додатковим викликом для Сил оборони. У противника з’явилася значна частина територій, де він може маневрувати по замерзлій воді. Лівобережний плацдарм утримується Силами оборони, поновлюються переправи, кожного дня б'ємо противника. Цей плацдарм ми тримаємо міцно", - сказав Федоренко.

За його словами, ворогу не вдалося вибити наших бійців з північної околиці міста Куп’янськ. Також проходить зачистка окупантів в місті.

"Кожен будинок і кожне укриття треба пройти своїми ногами, щоб взяти противника в полон або знищити. На Куп’янському напрямку ініціатива цілком у Сил оборони", - наголосив командир 429-ї окремої бригади "Ахіллес".

Про Вовчанський напрямок.

Федоренко зазначає, що у Вовчанську противник продовжує активні наступальні дії і має амбітну мету - в короткостроковій перспективі цілком заволодіти Вовчанськом, а також здійснити заходи щодо формування передумови, яка би дозволила йому рухатися за тим сценарієм, як це було в 2022 році, коли почалася повномасштабна війна.

"Противник прагне вийти на ті рубежі, які були до початку Харківського контрнаступу Сил оборони України. За останній тиждень ворог не мав жодних тактичних успіхів. Свої корективи вносили і погодні умови, оскільки при мінус 17 не дуже сильно поштурмуєш. Коли мороз спадав, противник вдавався до ударних дій хвилями і отримав добре по зубах", - наголосив командир.

За його словами, Сили оборони точно і завчасно відпрацювали живу силу противника, яка мала би просунутися по флангах міста Вовчанськ.

"У складній боротьбі нам вдається не втрачати тактичну ініціативу на Вовчанському відтинку", - додав він.

Мирні перемовини: останні новини

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з приводу переговорів в Абу-Дабі (ОАЕ) за участю делегацій України, Росії та США в інтерв’ю "Європейській правді", зазначив, що з боку російської делегації не було псевдоісторичних лекцій, розмови були дуже фокусовані.

При цьому він додав, що перемовини дуже складні та констатував якісну зміну складу російської делегації.

