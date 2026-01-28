Заяви Герасимова про взяття Купʼянська-Вузлового: ISW спростували постійну брехню РФ

З початку року росіянам вдалося просунутися на 265,45 квадратних кілометрів, а не понад 500.

Заяви очільника російського Генштабу Валерія Герасимова про нібито успіхи РФ поблизу Куп'янська-Вузлового не відповідають дійсності. Про це пишуть аналітики ISW.

Герасимов зокрема заявив, що російські окупанти нібито знищують оточені українські війська на східному узбережжі річки Оскіл, і що блокували 800 українських військовослужбовців у зоні чотири на шість кілометрів поблизу Куп'янська.

Однак цю інформацію спростували не лише в ЗСУ. ISW також не виявила доказів російської присутності в Куп'янську-Вузловому. Присутність російських військ спостерігалася лише за 3,5 кілометра від північного кордону Куп'янськ-Вузлового та приблизно за 8,5 кілометра від східного кордону населеного пункту.

Аналітики відзначають, що брехня російського командування про перемоги на полі бою відбувається не вперше. На їхню думку, мета окупантів – підштовхнути Україну та Захід до прийняття вимог, які Росія досі не може виконати військовим шляхом.

Зокрема під час свого звіту 27 січня Герасимов заявив, що РФ з початку року захопила 17 населених пунктів та понад 500 квадратних кілометрів української території. Тоді як ISW, спираючись на докази, зазначає, що РФ вдалося просунутися лише на 265,45 квадратних кілометрів.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше старший лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що Силам оборони вдалося відрізати угруповання армії РФ на північ від Куп'янська у Харківській області. За його словами, наразі Сили оборони продовжують зачистку міста від окупантів. Водночас він зазначив, що ситуація в районі Куп'янська-Вузлового "куди гірша".

Тим часом у ДПСУ повідомили, що останніми тижнями РФ активізувалася вздовж кордону в Харківській області. Зокрема ворог проявляє активність в напрямку населеного пункту Діхтярне, зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко.

