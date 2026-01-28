Цинізм зашкалює: у Кремлі запросили Зеленського до Москви 'під чесне слово' Путіна

При цьому представник країни-агресора запевнив, що РФ надасть "гарантії безпеки".

Росія нібито ніколи не відмовлялася від контактів, тому запрошує президента України Володимира Зеленського на зустріч з кремлівським диктатором Путіним до Москви, заявив помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков.

"Якщо Зеленський дійсно готовий до зустрічі, то ми, будь ласка, запрошуємо його до Москви. І при цьому забезпечимо, гарантовано забезпечимо його безпеку і необхідні умови", – заявив помічник Путіна в коментарі пропагандистським ЗМІ.

Він також заявив, що ця тема обговорювалася під час телефонних розмов між Путіним і президентом США Дональдом Трампом. За словами представника Кремля, саме американський лідер пропонував розглянути можливість прямого контакту.

Але такі контакти, за його словами, повинні бути "добре підготовлені" і орієнтовані на "позитивний результат".

Ідея зустрічі Зеленського і Путіна - що відомо

Зеленський неодноразово підкреслював: переговори з Путіним неможливі на умовах ультиматумів РФ. Більш того, в Україні діє рішення РНБО про неможливість проведення переговорів з нинішнім президентом Росії. Хоча сама ідея зустрічі не відхиляється.

Раніше УНІАН повідомляв, що ми "дуже близькі" до зустрічі Зеленського і Путіна. У разі успіху наступного раунду переговорів тристороннього формату в Абу-Дабі може відкритися можливість для зустрічей сторін у Москві або Києві.

