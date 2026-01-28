Китай показав одну з найнебезпечніших ракет для повітряного бою, - аналітики

Ракета призначена для ураження ворожої авіації на надвеликих дистанціях. Орієнтовна дальність пуску PL-17 оцінюється у 400 км.

У Китаї вперше публічно показали детальний вигляд перспективної ракети класу "повітря–повітря" PL-17, яку вважають однією з найнебезпечніших розробок для ведення повітряного бою.

Як зазначають аналітики Defence Express, йдеться про надсучасну ракету, призначену для ураження ворожої авіації на надвеликих дистанціях.

Макет ракети представили на виставковому стенді, а позаду розмістили рекламні матеріали китайського винищувача п’ятого покоління J-20.

Після першої появи ракети у відкритому інформаційному просторі у 2016 році на Заході її умовно позначали як PL-XX. Пізніше в експертному середовищі також фігурувала назва PL-20.

"Однак тепер, судячи з нової фотографії, позначення PL-17 можна вважати підтвердженим", - пише Defence Express.

Йдеться, що після прийняття на озброєння ракета отримала західний індекс CH-AA-12 Auger, що вказує на її інтеграцію у систему класифікації повітряних загроз країн НАТО.

З самого початку, за словами аналітиків, PL-17 розглядалася як ракета надвеликої дальності класу "повітря–повітря", про що свідчать її значні габарити. Основними цілями для такого озброєння, ймовірно, є особливо важливі повітряні об’єкти – літаки-заправники, а також літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління.

За наявною інформацією, ракета оснащена твердопаливним ракетним двигуном. Керування польотом здійснюється за допомогою чотирьох відносно компактних хвостових рулів у поєднанні з соплом із керованим вектором тяги. Така схема забезпечує високу маневровість на різних ділянках траєкторії.

Орієнтовна максимальна дальність пуску PL-17 оцінюється приблизно у 400 кілометрів, хоча фактична ефективна дальність може суттєво варіюватися залежно від бойових умов. Максимальна швидкість ракети, за експертними оцінками, перевищує 4900 кілометрів на годину.

Для реалізації повного потенціалу PL-17 ураження цілей на великих дистанціях, імовірно, потребує зовнішнього цілевказання. Такі дані можуть надходити від літаків дальнього радіолокаційного виявлення, у розвиток яких Китай активно інвестує, а також від інших повітряних платформ, наземних і морських радіолокаційних станцій.

Станом на сьогодні PL-17 фіксували лише на винищувачах J-16. Водночас не виключається можливість її адаптації для зовнішньої підвіски на винищувачі J-20. Крім того, ракету розглядають як потенційне озброєння для перспективних бойових літаків Китаю, зокрема винищувача J-36, який, за попередніми даними, матиме місткі внутрішні відсіки для розміщення великогабаритного озброєння.

