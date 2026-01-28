Фіцо звинуватив Politico у спробі підірвати 'конструктивні відносини' Словаччини та США

Прем'єр Словаччини заперечив розмову з лідерами ЄС про стан президента США.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на публікацію Politico, в якій йшлося, що нібито під час саміту в Давосі він заявив лідерам ЄС, що "стурбований" душевним станом президента США Дональда Трампа. Фіцо в соцмережі Х написав, що це брехня.

"Я категорично відхиляю брехню ненависного, пробрюссельського ліберального порталу Politico", - йдеться в заяві Фіцо.

Він назвав це "спробою вбивства політичних лідерів у Словаччині та США". Прем'єр Словаччини додав, що "тільки вчора був змушений спростувати брехню нового ліберального пробрюссельського угорського політика Петера Мадяра, як менш ніж через 24 години він змушений спростовувати брехню порталу про його оцінку зустрічі з Трампом".

"Ніхто нічого не чув, ніхто нічого не бачив, свідків немає, але це не завадило порталу Politico вигадати брехню", - написав Фіцо.

Він зазначив, що є "улюбленцем" цього порталу де "суверенітет, боротьба за національні інтереси та власна думка вважаються злочинами".

Прем'єр Словаччини підкреслив, що на саміті він неформально не розмовляв з жодним прем'єр-міністром чи президентом про свій візит до США.

Водночас, Фіцо заявив, що нібито відбувалися постійні спроби зірвати його візит до США, як це було у випадку, коли він збирався відвідати Росію. Він додав, що деякі країни Європи тоді не дозволили йому пролетіти над їхньою територією.

При цьому, прем'єр Словаччини розповів, що згоден з багатьма стратегіями президента США, але з деякими – ні.

"Чесно кажучи, я очікував, що після моєї різкої заяви щодо Венесуели мій візит до США буде скасовано. Цього не сталося, що змушує мене ще більше цінувати зустріч із президентом США", - написав політик.

Фіцо звинуватив видання в спробі зруйнувати конструктивні відносини, які Словаччина має з усіма чотирма кутами світу.

"Це також впливає на зацікавленість Словацької Республіки в диверсифікації своєї мирної ядерної програми та співпраці з США", - додав прем'єр-міністр Словаччини.

За його словами, якщо потрібно висловити критичну думку, для цього Фіцо не потрібні мегафони. Політик пригадав як приклад його заяву про необхідність заміни Каллас.

