Чи можуть відмовити у відстрочці багатодітному батьку: адвокат назвав ключову умову

Факт наявності трьох дітей більше не гарантує чоловіку захисту від мобілізації. Ключовою умовою є саме їхнє утримання.

Про це сказав член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц в етері День.LIVE.

Він зауважив, що в разі, якщо батько має борги за сплатою аліментів понад три місяці, він автоматично втрачає право на бронь.

"Якщо особа має заборгованість з утримання дітей і не надає довідки про відсутність боргу, то втрачається підстава для відстрочки. Втрачається головне визначення - "на утриманні"", - пояснив фахівець.

Куц додав, що вітчим, який не є біологічним батьком, але офіційно опікується й утримує трьох дітей, теж має законне право на відстрочку.

Мобілізація в Україні

В кінці минулого року президент Володимир Зеленський сказав, коли в Україні скасують мобілізацію в разі досягнення миру з РФ. Тоді він зазначав, що мобілізацію взагалі можна трансформувати чи не робити в умовах, коли є угода і вона виконується.

Наприкінці жовтня 2025 року Зеленський підписав закони, якими продовжено термін дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Відповідно, за цими термінами вони будуть діяти до 3 лютого 2026 року.

