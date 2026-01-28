Втративши годівницю, ексглава ДПСУ Дейнеко раптово списався з військової служби, - журналіст

Наказ про звільнення був виданий 27 січня.

Колишнього голову Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Сергія Дейнеко звільнили з військової служби за рішенням Військово-лікарської комісії.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола в Telegram з посиланням на власні джерела. "За інформацією поінформованих джерел в правоохоронних колах, вчора був виданий наказ про звільнення з військової служби колишнього керівника Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко", - стверджує Глагола.

Зокрема, за його даними, підстава звільнення зі служби - стан здоров’я.

"Згідно з висновком військово-лікарської комісії, Дейнеко визнано непридатним до військової служби. Також враховано рапорт на звільнення, поданий ним учора", - додав журналіст.

Ситуація навколо Дейнеко

Як повідомляв УНІАН, на початку року президент Володимир Зеленський звільнив Дейнеко з посади голови ДПСУ. Потім Дейнеко став радником міністра внутрішніх справ.

22 січня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводили обшуки в Дейнеко в межах розслідування справи щодо отримання неправомірної вигоди, повʼязаної з контрабандою цигарок у 2023 році.

В НАБУ пізніше уточнили, що йдеться про систематичне одержання неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону. Серед підозрюваних - колишній голова ДПСУ, генерал; начальник відділу пункту пропуску та колишня службова особа ДПСУ.

