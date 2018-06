Empire опублікував список кращих британських фільмів

Журнал про кіно Empire опублікував список зі ста найкращих британських фільмів.

Очолила рейтинг історична драма Девіда Ліна Лоуренс Аравійський (Lawrence Of Arabia, 1962), яка отримала сім премій Оскар. Фільм розповідає про офіцера британської розвідки Т. Э. Лоуренса, що працював у роки Першої світової Війни в Аравії в активній взаємодії з арабськими кочівниками і з цієї причини отримав прізвисько Аравійський. Лоуренс перейняв дух арабського світу, і по суті очолив партизанську війну арабів проти Османської імперії (т.з. Війну в пустелі).

Другий рядок у списку зайняла комедія Террі Джонса Життя Брайана по Монті Пайтон (Monty Python`s Life Of Brian, 1979).

На третьому місці опинилася музична мелодрама 1948 року Червоні черевички (The Red Shoes), поставлена Майклом Пауеллом і Емеріком Прессбургером.

Четверту сходинку зайняв фільм 1973 року А тепер не дивися (Don`t Look Now) Ніколаса Роуга.

Замикає першу п’ятірку Коротка зустріч (Brief Encounter, 1945) Девіда Ліна - класична мелодрама про коротке кохання заміжньої жінки, матері двох дітей, і одруженого лікаря.

До топ-10 кращих британських фільмів також увійшли (з 6 по 10 місця): Зомбі на ім’я Шон (Shaun of the Dead, 2004), Добрі серця і корони (Kind Hearts And Coronets, 1949), На голці (Trainspotting, 1996 рік), Місцевий герой (Local Hero, 1983), Вітнейл і я (Withnail & I, 1987).

До сотні кращих фільмів також увійшли: Механічний апельсин (A Clockwork Orange, 11 місце), Біллі Елліот (Billy Elliot, 17 місце), Чотири весілля і похорони (Four Weddings And A Funeral, 21), Борат (Borat, 28), Розум і почуття (Sense And Sensibility, 32), Англійський пацієнт (The English Patient, 46), Гаррі Поттер і в’язень Азкабана (Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban, 53), Казино Рояль (Casino Royale, 70), Гаррі Поттер і Дари смерті: частина 2 (Harry Potter And The Deathly Hallows: Part Two, 77), Дракула (Dracula, 90).

Крім того, до складеного списку Empire увійшов один мультфільм - Уоллес і Громить: Проклін кролика-перевертня (2005), який зайняв у рейтингу 51-ше місце.

Повний список кращих британських фільмів можна поглянути на сайті Empire.

Нагадаємо, що торік Empire опублікував рейтинг найгірших фільмів в історії кіно.



Корреспондент.net