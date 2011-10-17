На Волині встановлено пам’ятник розстріляним поляками

У селі Гончий Брід Ковельського району на Волині встановлено пам’ятник 58-ми українцям, які стали жертвами польсько-українського конфлікту 1943-1944 років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Волинської облдержадміністрації.

Пам’ятний знак освятили священики Української православної церкви.

Присутні на церемонії вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання і поклали до меморіалу квіти.

За свідченнями очевидців, всього у селі Гончий Брід поляки вбили 73 особи, серед яких були мешканці інших населених пунктів.

Встановлення у селі пам’ятника загиблим українцям під час польсько-українського конфлікту у 1943-1944 роках передбачено Обласною програмою увічнення пам’яті жертв війни, політичних репресій та депортацій на 2011-2015 роки, затвердженою рішенням Волинської обласної ради від 13 травня 2011 року.

Головним управлінням з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації опрацьовано матеріали щодо трагедії у селі Гончий Брід, які надали Ковельська райдержадміністрація, обласний архів, Дрозднівська сільська рада, а також краєзнавці та родичі загиблих. За цими матеріалами було складено список жертв.

За даними державного архіву Волинської області, станом на 5 жовтня 1940 року у селі Гончий Брід налічувалося 140 дворів і проживало 759 осіб. Під час Другої світової війни неподалік цього села, в урочищі Засмики, розміщувалася база польської Армії Крайової, звідки її вояки здійснювали рейди на українські села. Напади поляків на село Гончий Брід розпочалися у листопаді 1943 року і повторювалися у січні та березні 1944 року. Найкривавішим для жителів цього села виявився січень 1944 року, коли на свято Водохреща загін Армії Крайової, увірвавшись у село, пограбував його, знищив до 40 садиб і розстріляв понад 60 осіб.