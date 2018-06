Сьогодні в Києві стартує новий Тиждень моди

19 жовтня в українській столиці в оновленому форматі стартують Kiev Fashion Days (KFD) сезону весна-літо 2012, що триватимуть до 23 жовтня.

У цьому сезоні Kiev Fashion Days змінюють свою назву на Mercedes-Benz Fashion Week Kiev за прикладом знаменитих тижнів мод, які проходять у Нью-Йорку, Берліні, Стокгольмі й Москві. Автомобільний бренд також є партнером Тижнів моди в Лондоні, Мілані, Нью-Йорку і Парижі. Крім того, в 20 країнах світу проходять fashion-події під брендом Mercedes-Benz.

Крім назви, змінилося і місце проведення показів — замість Мистецького арсеналу вони перемістилися у VIP-зону недавно відкритого НСК Олімпійський. Mercedes-Benz Fashion Week Kiev стане першим заходом, який відбудеться в Олімпійському дворику спортивного комплексу, повідомили Корреспондент.net організатори цієї модної події.

Організатори підкреслюють, що київський Тиждень моди, який складається із показів на головному подіумі, перформансів та інсталяцій, освітніх лекцій представників світової fashion-індустрії, об`єднає українських та зарубіжних дизайнерів, редакторів авторитетних журналів про моду і міжнародних fashion-оглядачів, баєрів і блогерів.

Покази. Однією з головних подій Mercedes-Benz Fashion Week Kiev стане показ 20 жовтня нової колекції протеже Карла Лагерфельда, Жана-П`єра Браганза (Jean-Pierre Braganza) під назвою PRAXIS. Випускник Central St. Martin`s College, серед його клієнтів — співачка Елісон Голдфреп і рок-зірки Nine Inch Nails. Колекція, яку Браганза представить у Києві, була показана 16 вересня 2011 року на лондонському тижні моди.

Відкриє Mercedes-Benz Fashion Week Kiev 19 жовтня новий арт-проект-перформанс Серце берези художниці Зінаїди Лихачової.

"Майбутня подія — це нова ідея, новий формат соціально-культурного проекту, в основі якого — ідея життя. А Життя починається з серця. Художні образи полотен стали основою колекції одягу. І одяг в даному випадку є одним із способів втілення глобальної творчої ідеї. Народжені на полотні малюнки оживають, пронизані теплом людського тіла ", - заявила Лихачова.

Mercedes-Benz Fashion Week Kiev продовжує лінію Kiev Fashion Days і представляє нове покоління дизайнерів, які, на думку організаторів, у своїй творчості, а також у роботі зі створення та просування fashion-брендів орієнтуються на стандарти, прийняті у світовій моді.

Цієї осені свої колекції представлять La Maison du Couturier (Lamberto Petri, Milan), Tegin (Moskow), LP by Poustovit, sasha.kanevski, а також 4 дебютанти, які зарекомендували себе в рамках off-програми і здобули схвалення міжнародних fashion-критиків. Це Юля Паскаль, Антон Белінський, Костя Омеля і Саша Глибіна.

Освітня програма. У рамках Mercedes-Benz Fashion Week Kiev запланована безкоштовна велика освітня програма від головних світових fashion-експертів: куратора музею Вікторії та Альберта в Лондоні й директора Единбурзького коледжу мистецтв Крістофера Брюарда, історика моди, Доктора наук Єльського університету, директора музею Інституту технології моди у Нью-Йорку Валері Стіл, fashion-журналіста, модного критика The Financial Times, The International Herald Tribune і Британського Vogue, автора книги Power Dressing: перші леді, жінки-політики і мода Робба Янга, блогера Айвана Родіка (Facehunter), топ-моделі Алли Костромічевої, fashion-редактора POP Magazine Емануеля Д`Анджело, fashion-редактора італійського Vogue Talents Еліс Белліні, fashion-редактора незалежного молодіжного журналу VICE (UK) Даріуша Хадж-Наджафі, засновників Lisboa Fashion Week в Португалії Едуарди Аббонданза і Тьяго да Коста Міранда. Також у програмі — лекція представника всесвітньо відомої школи Святого Мартіна в Лондоні.

Баєри. У цьому сезоні зросла і кількість байєрів, які беруть участь у Тижні моди. Так, у Mercedes-Benz Fashion Week візьмуть участь баєри RA13 (Антверпен, Бельгія), Spiga2 (Мілан, Італія), а також представники українських концепт-сторів, що активно працюють із українськими дизайнерами.

Кіно. У рамках Mercedes-Benz Fashion Week Kiev відбудеться прем`єра документального 48-хвилинного фільму Система моди режисерів Антона Комяхова і Олександра Шапіро, знятого під час проведення Kiev Fashion Days у березні 2011 року. "Ми зняли фільм, головними героями якого стали рушійні сили української моди сьогодні. На цьому ми не збираємося зупинятися — Система моди стала свого роду підготовкою, вивченням грунту для того, щоби зробити серію фільмів, які виходитимуть за підсумками кожного модного сезону. Зрештою ми прийдемо до того, щоби зняти повноцінне ігрове кіно, яке вийде в прокат", - повідомили режисери фільму.

Соціальні мережі. Як зазначають організатори, Mercedes-Benz Fashion Week Kiev не відмовляється від принципу social network, а поглиблюється в соціальні мережі. Крім того, що основна подія, кожен показ, лекція, вечірка, а також безліч окремих проектів будуть висвітлюватися на Facebook-сторінках Kiev Fashion Days, Тиждень моди, TOP10 і в Twitter, замовлення запрошень на лекції буде здійснюватися виключно через facebook-магазин -DASH-store, де зазвичай можна придбати одяг від українських дизайнерів, fashion-журнали та книги про моду.

У рамках Mercedes-Benz Fashion Week Kiev 19 і 20 жовтня пройдуть котейлі у vip-зоні НСК Олімпійський, 21 жовтня відбудеться вечірка у Crystal Hall, а 22 жовтня — концерт Метью Херберта у клубі Xlib.

Корреспондент.net