У Києві виступить джазова співачка Дена Де Роуз

15 грудня в Київській консерваторії відбудеться концерт квартету Арка Овруцького\Роберта Анчиполовського за участю американської джазової співачки Дени Де Роуз.

На концертах Дена Де Роуз виступить спільно з лідером проекту басистом Арком Овруцьким, ізраїльським саксофоністом Робертом Анчиполовським і словенським барабанщиком Гаспаром Бертонцелом.

Київський виступ відбудеться 15 грудня, початок о 19:30. Окрім Києва, концерти також пройдуть в Ялті (16 грудня, Ялтинський театр ім. Чехова) і Сімферополі (17 грудня, Сімферопольський клуб Ірей).

За словами організаторів концерту, вашингтонська преса пише про Дену Де Роуз наступне: "Вона найбільш творча і переконлива співачка-піаністка з часів Ширлі Хорн. Дена їде з гастролями у ваше місто – купуйте квитки заздалегідь, якщо хочете потрапити на її концерт, тому що в залі буде аншлаг! Ця співачка і піаністка одночасно випромінює радість, енергію і позитив, вона сама душа".

Список місць, в яких виступала Дена Де Роуз, складається з: Blue Note, Smoke, Jazz Standard у Нью Йорке, Kennedy Center у Вашингтоні, Pitt Inn, Body and Soul у Токіо, The Jazz Showcase в Чикаго, Marian`s у Берне, The Jazz Center у Стамбулі, також Alexander Platz у Римі, Red Sea Jazz Festival в Ізраїлі, The Monterey Jazz Festival, The San Francisco Jazz Festival у США, Ancona в Італії, Estoril у Португалії, The North Sea and The Hague Jazz Festivals у Голландії, The Floating Jazz Festival - Jazz Cruise (2005, 2007, 2008), The Kansas City Jazz and Blues Festival, Jazz Baltica Festival у Німеччині, Vinter Jazz Festival у Данії, на якій співачка-піаністка виступала спільно з Ray Brown, Clark Terry, Marian McPartland, Benny Golson, John Scofield, Deborah Brown, Jimmy Cobb, Ken Peplowski, Phil Woods, David `Fathead` Newman, Rufus Reid, Mark Murphy, Slide Hampton, Marvin Stamm і ін.

Дена Де Роуз записала 9 сольних альбомів і отримала три номінації Греммі.

Як викладач вона працювала в Manhattan School of Music, NYU, The New School, Long Island University, Purchase College в Нью Йорке, and The Hartt School of Music в Коннектикуті. Зараз Дена завідує вокальним джазовим відділенням у The University of Music and Performing Arts in Graz в Австрії.



Корреспондент.net