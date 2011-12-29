«Парк Київська Русь» вітає з 2012 роком

Від усієї душі вітаю Вас з наступаючим 2012 роком. Бажаю Вам величезного людського щастя у всіх його проявах - і духовних, і матеріальних.



Зі свого боку даю Вам слово, що «Парк Київська Русь» докладе всіх зусиль в наступаючому році для того, щоб ці духовні і матеріальні блага Ви разом з нами примножували. Принаймні, ми беремо на себе обіцянку популяризувати нашу культурну спадщину, зберігати наші традиції і підтримувати ще в більш якісному стані міст між минулим, сьогоденням і майбутнім. Бо пізнаючи себе - ми пізнаємо завтрашній день. Це аксіома.



Хотів би сказати, що минулий рік нам приніс багато відкриттів, багато здивувань. Я вже зараз можу сказати, що Київський Дитинець, який відтворюється в «Парку Київська Русь», є тією силою гравітації, яка об`єднує наш народ в єдину державу Україна. Я також гордий, що ця ж сила гравітації є тією об`єднавчою силою, яка породила і створила великі держави Східної Європи.



Давайте в 2012 році - році 1150-річчя утворення держави Київська Русь та 1130-річчя Києва як столиці цієї великої держави, будемо пам`ятати про те, хто ми, що ми, і для чого ми. Відшукуючи відповіді на ці питання, ми з Вами дійсно знайдемо той шлях, який приведе нас до воістину щасливого майбутнього, до прекрасного завтрашнього дня. А відтак нам не буде соромно за наші діяння в очах наших нащадків.



Зі святом Вас, дорогі друзі!



Президент «Парку Київська Русь» Володимир Янченко