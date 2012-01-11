У Польщі вийшла антологія перекладів сучасної української поезії

У польському видавництві «Ha!art» з’явилася друком двомовна антологія «Дольки помаранчі» - до неї ввійшли вірші сучасних українських поетів в оригіналі та в польському перекладі.

Ідея проекту і його перекладацьке втілення належить знаній польській поетці, перфомерці, викладачці Анеті Камінській, яка вже не перший рік займається промоцією української літератури серед наших «західних кузенів». Цього разу поляки матимуть змогу ознайомитися з творами Оксани Забужко, Віктора Неборака, Юрія Іздрика, Марії Шунь, Назара Гончара, Романа Садловського, Івана Лучука, Івана Андрусяка, Маріанни Кіяновської, Мар’яни Савки, Оксани Луцишиної, Дмитра Лазуткіна, Катріни Хаддад, Олени Гусейнової, Олега Коцарева, Богдани Матіяш, Любові Якимчук, Богдана-Олега Горобчука, Андрія Любки. Такий спектр авторів, напевно, дозволить читачам скласти досить широке уявлення про поезію України, як у питанні стилю, так і тематики.

- Відбираючи тексти до антології, - каже перекладачка і упорядниця, - я керувалася передусім тим, щоб зацікавити польських читачів, а також тим, що подобається особисто мені. Ще з часів Помаранчевої революції в Польщі є зацікавлення Україною та її культурою. Я помітила, що поляки очікують поезії, яка б коментувала українську реальність, котра загалом не так і рідко нагадує польську. Є також попит на поезію «молоду» - духом і віком авторів, що їх можна запросити на фестиваль чи до якогось спільного проекту. Тому в антології є автори, народжені в шістдесятих, сімдесятих і вісімдесятих роках. Шкода тільки, що було небагато часу для остаточного редагування і замало місця для ще кількох добрих поетів.