Британські архіви розсекретили досьє Джорджа Оруелла

Британське національне архівне відомство обнародувало досьє на письменника Джорджа Оруелла (1903-1950).

Як з`ясувалося, контррозвідка MI-5 підозрювала автора "1984", антиутопії про тоталітарну державу Океанія, в симпатіях до комунізму, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Bloomberg.

МІ-5 і лондонський особливий підрозділ поліції стежили за Оруеллом (справжнє ім`я - Ерік Артур Блер) більше 20 років - з 1929 по 1950 рік. Перші записи в досьє письменника з`явилися, коли він жив у Парижі й працював над книгою "Down and Out in Paris and London" ("Фунти лиха в Парижі та Лондоні"). Тоді ж він запропонував лівій британській газеті Workers` Life стати її іноземним кореспондентом. Так Оруелл потрапив під спостереження. Втім, паризький агент MI-5 хоч і зазначав, що письменник читає численні французькі газети, у тому числі й комуністичну L`Humanite, але в прямих зв`язках з комуністами його не викривав.

Через сім років, тобто в 1936 році, Оруелл відправився на північний захід Англії, щоб працювати над книгою "The Road to Wigan Pier" ("Дорога на Уїган-Пірс"). За відомостями інформаторів поліції і контррозвідки, письменник відвідував там збори Комуністичної партії. Через рік Оруелл виїхав до воюючої Іспанії, де бився на стороні республіканців. У зв`язку з цим у досьє письменника мовиться, що він був "в деякому роді анархістом" і був схильний контактувати з "представниками екстремістів".

Особливу увагу спецслужб його персона викликала в 1941 році, коли він влаштовувався на роботу в державну радіокорпорацію ВВС, але його все ж таки визнали благонадійним. Після публікації у 1945 році роману "Animal Farm" ("Скотний двір"), алегорію на Радянський Союз, секретні служби остаточно перестали вважати Оруелла загрозою національній безпеці. У його досьє міститься запис наступного змісту: "Погляди Блера є безумовно лівими, але він далеко пішов від ортодоксального комунізму".