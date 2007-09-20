У Києві відбудуться Дні мистецтва перформанс

21 і 22 вересня у музейному комплексі "Мистецький Арсенал" (МА) проходитимуть ІІ Дні мистецтва перформанс, організовані польськими інститутами в Києві та Мінську разом з МА.

Перформанс називають "живим" мистецтвом. Художник представляє його глядачам особисто, утримуючи з ними безпосередній контакт. Зміст презентацій часто піднімає умовності й стереотипи сучасної культури. Перформери прагнуть здивувати або торкнутися публіки, і тому часто використовують відверто контроверсийні прийоми, і навіть зосереджуються виключно на них. Це мистецтво "нестабільне", оскільки в його центрі не твір як кінцевий результат, а сам процес створення. Єдиним матеріальним закріпленням мистецтва перформансу є відео або фотографування.

"Мистецтво перформанс — дисципліна, якою ніхто не посмів би нав`язувати дисциплінарні правила, принципи, визначення. Це принцип свободи, дотримання якого є важкою вимогою цього мистецтва", - цитує гостя Днів, піонера-практика та авторитетного теоретика цієї сфери, як в Польщі, так і в світі Збігнева Варпеховського, художнє агентство "Артвертеп".

На київському фестивалі буде представлений спектр художніх позицій і стратегій. Перформанси Єви Зажицької — це своєрідні розповіді про мистецтво, Збігнева Варпеховського — імпровізації з елементами ризику. Лешек Кнафльовський виконає перформанс, який став уже класикою з "електричною труною". Україну представлять Андрій Сагайдаковський, котрий демонструє "позицію художника-маргінала в кращому розумінні цього слова", і Володимир Кауфман, який у своїх новинних перформансах трансформує об`єкти.

Другі київські Дні мистецтва перформанс претендують на те, щоб стати новим важливим осередком мережі міжнародних презентацій перформансу, які вже стали невід`ємною складовою "трикутника" мистецтва між Варшавою (EPAF), Мінськом (фестиваль "Навінки) і Києвом.

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