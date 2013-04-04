Ахметов роздаватиме стипендії письменникам

Починаючи з квітня 2013 року, у рамках програми грантів і3 (ідея-імпульс-інновація) Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» започатковано додатковий компонент – стипендії для письменників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду Р.Ахметова «Розвиток України», Фонд підтримуватиме і надалі всі літературні ініціативи (наприклад, літературні читання, дебати, фестивалі тощо), окрім заявок на власне видання літературних творів.

Метою стипендій є розвиток української літератури шляхом створення умов для написання художніх та публіцистичних творів для письменників (фізичних осіб), які мають значні літературні здобутки і/або значний творчий потенціал, який підтверджується поданими на розгляд програми рекомендаційними листами. Рішення про надання стипендій приймається Стипендіальною радою у складі експертів: Віра Агеєва, Віра Балдинюк, Олександра Коваль, Андрій Курков та Олеся Островська-Люта.

На погляд А.Куркова, письменницька стипендія – найкращий мотиватор для роботи: «Вона вивільняє думки та час письменника від побутових проблем і дозволяє зосередитись тільки на творчості. Стипендія дарує письменнику час на написання позапланового роману».

О.Островська, керівник програм і проектів за напрямом «Динамічна культура» Фонду Р.Ахметова повідомила, що «програма грантів і3 існує понад 2 роки. Спочатку ми підтримували загалом напрям «література». Це і міжнародні, й українські літературні та поетичні фестивалі, форуми, професійні подорожі письменників, перекладачів і, звісно, власне створення книги, у тому числі електронної, видавнича діяльність. Однак, спілкуючись більше з письменниками, ми дійшли висновку, що принципово важливо не лише підтримувати проекти, так би мовити, «другого порядку» - такі як читання літературних творів, а й власне допомагати ці тексти створювати. Зрештою, всі ми розуміємо, що Україна належить до дуже небагатьох країн на Європейському континенті, де практично відсутня стипендійна підтримка літераторів. Це варто виправити».

Розмір стипендії становить не більше 7 тис. грн. на місяць. Термін отримання стипендії – до трьох місяців на період 2013-2014 років.

Для участі у програмі апліканти подають заявку згідно з Аплікаційною формою стипендії. Заявки приймаються на постійній основі, проте реєструються на найближчі розгляди Експертної ради у визначені терміни до: 15 серпня, 15 листопада, 15 лютого, 15 травня.

Перед заповненням заявки необхідно прочитати Положення про надання стипендії та ознайомитися з переліком необхідних додатків для участі у програмі.