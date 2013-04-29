Пінзеля із Лувра перевезли у тернопільський торговий центр

У Тернополі учора відкрилась виставка скульптур легендарного скульптора Іоанна Георга Пінзеля «Пінзель: мистецька спадщина нащадкам».

Як передає кореспондент УНІАН, в рамках виставки скульптури з фондів обласного краєзнавчого музею, які нещодавно повернулися з експозиції у Луврі, виставили у торгово-розважальному комплексі «Подоляни» у спеціально створеній з цієї нагоди арт-галереї.

Заступник голови облдержадміністрації з гуманітарних питань Петро Гоч ініціативу проведення виставки в розважальному центрі мотивував тим, що під час експозиції скульптур тут планують провести благодійний аукціон, кошти від якого підуть на створення окремої зали І.Пінзеля в краєзнавчому музеї.

«Оскільки бюджет області досі не прийнято, у нас немає коштів на святкування 100-річчя краєзнавчого музею, а тим паче на облаштування спеціальної зали Пінзеля. Кошти, зібрані в ході проведення доброчинного аукціону, буде використано для створення виставкової зали, достойної творів великого майстра. Завдяки новітнім технологіям – відео та звуковим інсталяціям, відвідувачі музею отримають змогу ознайомитися не лише з тими скульптурами Пінзеля, які є в у Тернополі, але й з іншими відомими творами митця», – зазначив під час відкриття виставки П. Гоч

Водночас серед жителів Тернополя ця виставка викликала неоднозначну реакцію. Багатьох обурило те, що безцінні скульптури виставляють по сусідству з пивбаром в розважальному центрі, виставка також викликала обговорення в соцмережах та публікації в ЗМІ.

Зокрема у соцмережах та ЗМІ була опублікована інформація, що місцевий підприємець Тарас Демкура, який за власний кошт випустив спеціальний альбом про І. Пінзеля та його скульптури українською та англійською мовами для презентації у Луврі, на початку квітня після повернення скульптур з Франції заявив, що готовий профінансувати облаштування зали І. Пінзеля в краєзнавчоому музеї.

Зараз у коментарі “Новій Тернопільській газеті” Т. Демкура зауважив: «Для належного оформлення експозиції ми розробили макети стелажів, закупили броньоване скло. І раптом виявляється, що хтось прийняв рішення експонувати роботи Пінзеля біля бару. Це після того, як у Франції роботи нашого майстра виставляли в Луврі в залі Шапель, де свого часу приймали присягу французькі королі».

Генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв, доцент кафедри реставрації Львівської національної академії мистецтв Лариса Разінкова-Возницька, яка прибула в Тернопіль після інформації про виставку в торгово-розважальному комплексі, в коментарі тернопільській “Газеті номер один” підкреслила, що приміщення в арт-галереї «Подоляни» не пристосоване для виставки, оскільки в ньому за нинішньої погоди відбуваються різкі перепади температури, не підтримується стабільна вологість.

Відтак вона наголосила на недопустимості експонування скульптур І. Пінзеля в даній залі.

Як повідомляв УНІАН, з листопада минулого року по 23 лютого цього року у Луврі у залі де ла Шапель проходила виставка скульптур І. Пінзеля. Загалом на виставці були представлені скульптури з музейних фондів Тернопільського краєзнавчого музею, Прикарпатького та Львівського музеїв, а також дияконські ворота із бучацької церкви Святої Покрови.

Виставці в Луврі передував скандал. Жителі Бучача та села Рукомиш не хотіли віддавати роботи І. Пінзеля, оскільки не вірили, що потім ці роботи повернуть у їхні храми. Дияконські ворота середини 18 століття роботи І. Пінзеля з бучацького храму Святої Покрови громада міста надала лише після того, як отримала взамін з обласного художнього музею антипедії роботи І. Пінзеля.

А жителі Рукомиша скульптуру святого Оніфрія сховали і її на було на виставці. Це мала бути єдина кам’яна скульптура І. Пінзеля в експозиції у Луврі.

Довідка УНІАН. Іван Георгій Пінзель – видатний скульптор середини 18 століття, представник пізнього бароко і рококо, зачинатель Львівської школи скульпторів. Свого часу жив та працював на Тернопільщині.