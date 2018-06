У Лондоні роздали головні телевізійні премії БАФТА

У Королівському фестивальному залі Лондона в неділю ввечері пройшла урочиста церемонія вручення премій Британської академії кінематографії і телевізійних мистецтв (БАФТА).

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, одним з тріумфаторів стала британська актриса Олівія Колман, отримавши відразу дві "золоті маски" БАФТА. Колман, яка зіграла в багатосерійної драмі "Обвинувачений" (Accused), перемогла в номінації "Найкраща жіноча роль другого плану". Також її гра в комедійному серіалі "Двадцять дванадцять" (Twenty Twelve) була відзначена у категорії "Найкраща жіноча роль у комедії".

Приз за "Найкращу жіночу роль" отримала Шерідан Сміт, яка зіграла в серіалі "Місіс Біггс" (Mrs Biggs). Відомий за ролями в кінострічках "007 Координати" Скайфол "(Skyfall) і "Хмарний атлас" (Cloud Atlas) актор Бен Вішоу був удостоєний нагороди за" Найкращу чоловічу роль ", за виконання ролі короля Річарда II в міні-серіалі "Порожня корона" (The Hollow Crown).

Цей же телевізійний проект приніс іншому акторові - Саймону Расселу - нагороду за "Найкращу чоловічу роль другого плану".

Приз за "Найкращу чоловічу роль у комедії" отримав Стів Куган, який зіграв у багатосерійному фільмі "Алан Петрідж: Ласкаво просимо до місць мого життя" (Alan Partridge: Welcome to the Places of My Life).

Вперше показаний ще в 1985 році, телесеріал "Жителі Іст-Енду" (EastEnders), який триває і досі, був визнаний "Найкращою мильною оперою", а популярний у всьому світі серіал "Гра престолів" (Game of Thrones) був удостоєний призу глядацьких симпатій.