Басист Bloodhound Gang підтерся російським прапором на концерті в Одесі

Американському панк-гурту Bloodhound Gang відмовили у виступі на фестивалі KUBANA в Росії. Про таке рішення написав у своєму твіттері міністр культури РФ Володимир Мединський, «Рок-група Bloodhound Gang пакує валізи. Виступати ці ідіоти на Кубані не будуть», - написав Мединський.

Така реакція послідувала на витівку бас-гітариста Bloodhound Gang Джареда Хасселхоффа, який під час концерту 31 липня в Одесі підтерся російським прапором. Відеозапис цього вчинку Хасселхоффа виклали на Youtube.

В свою чергу під час концерту в Києві соліст групи викрикував зі сцени «Fuck Russia!», а натовп у залі скандував цю фразу у відповідь, - повідомляє Лента.ру.

При цьому на зустрічі з журналістами перед запланованим виступом на фестивалі KUBANA, написала кореспондент «Нової газети», учасники Bloodhound Gang принесли вибачення за інцидент з прапором Росії, пояснивши те, що відбулося «бажанням догодити всім».