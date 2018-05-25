Російські пранкери розіграли главу МЗС Британії

Пранкери представилися прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Дуету російських пранкерів Олексію Столярову і Володимиру Кузнєцову, відомих під прізвиськами Лексус та Вован, вдалося додзвонитися до глави британського МЗС Бориса Джонсона і провести з ним 18-хвилинну бесіду.

Як повідомляє The Guardian, пранкери представилися прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, і обговорили отруєння Сергія Скрипаля, застосування хімічної зброї в Сирії і звернувся за порадою щодо того, як працювати з Путіним.

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"Міністр закордонних справ зрозумів, що це обман, і закінчив дзвінок. Ми перевірили його і відразу зрозуміли, що це був розіграш. Застосування хімічної зброї у Солсбері і Сирії, а також нещодавні події у Вірменії - справа серйозна. Ці дитячі вчинки показують відсутність серйозності у тих, хто дзвонить, і хто за ними стоїть", - прокоментували ситуацію в МЗС.

Як повідомляє видання, Столярова та Кузнєцова неодноразово підозрювали у співпраці з росийскими спецслужбами. Той факт, що їм вдалося так успішно дзвонити високопоставленим політикам по всьому світу, також говорить про те, що вони мають доступ до спеціальних комунікаційних технологій або їм допомагають з розміщенням дзвінків.

Як повідомляв УНІАН, минулого літа російські пранкери зателефонували міністру енергетики США і видали себе за Гройсмана.