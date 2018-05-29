У Google-перекладачі знайшли приховану образу людей, які вірять в пласку Землю

При перекладі фрази "Я пласковір" з англійської на французьку перекладач видає "Я божевільний".

Користувачі сервісу Google Translate знайшли в перекладачі приховану образу пласковірів - людей, які вірять, що Земля пласка.

Цікавий факт помітив користувач Reddit під ніком Orange-Crocs.

З'ясувалося, що при перекладі фрази "Я пласковір" (i'm a flat earther - англ.) з англійської на французьку перекладач видає "Я божевільний" (Je suis un fou - фр.).

У коментарях користувачі відзначають, що забавні фрази виходять і при перекладі на інші мови. Так при перекладі на італійську "Я пласковір" перетворюється в "Я страва"; на арабську - "Я пласке вухо"; на айзербайджанську - "Я справжній грабіжник", а мовою лао фраза перетворюється в "Я унікальний на підлозі".

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