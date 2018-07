Після скандалу з Холодницьким їх з Луценком зобразили у Facebook в образах Ісуса та Йосипа

Обличчя героїв так природньо вписуються у композицію, що здається, ніби вони і були на картині Гвідо Рені.

Після скандального рішення КДКП у справі очільника САП Назара Холодницького у Facebook опублікували зображення, на якому він постає в образі немовляти Ісуса. На руках його тримає святий Йосип із обличчям генпрокурора Юрія Луценка.

Зображення опублікував на своїй сторінці Центр протидії корупції. За основу було взято картину італійського художника Гвідо Рені.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня генеральний прокурор Юрій Луценко і директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник звернулися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про звільнення Холодницького з посади керівника САП.

За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Сам Холодницький заявляв, що провадження проти нього зареєстровано за статтею Кримінального кодексу про розголошення даних досудового розслідування та примушування свідків до надання показань.

Читайте такожКличко на гондолі: соцмережі вибухнули фотожабами після апокаліптичної зливи у Києві (фото)

Сьогодні, 26 липня, КДКП вирішила не звільняти Холодницького з посади заступника генпрокурора - керівника САП, а обмежитись доганою. Рішення може бути оскаржене в адміністративному суді або у Вищій раді правосуддя. Після засідання КДКП Холодницький залишив приміщення комісії під вигуки активістів антикорупційних організацій, які кричали «Ганьба!».

Посольство Сполучених Штатів Америки заявило: "У сучасній демократії прокурори, які маніпулюють свідками і перешкоджають правосуддю, подають у відставку заради збереження репутації своєї установи та верховенства права"

Детально читайте у матеріалі УНІАН: Корупцію сьогодні пробачили. Холодницький must go on.