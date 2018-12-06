У США звільнили вчительку після розповіді дітям, що Санти не існує (відео)

Жінка, яка замінювала основного педагога в класі, під час проведення уроку дітям повідомила, що головний різдвяний персонаж – насправді міф.

Вчителька однієї з шкіл міста Монтвилл, розташованого в штаті Нью-Джерсі, була відсторонена від роботи після розповіді учням про те, що Санта-Клауса не існує.

Жінка, яка замінювала основного педагога в класі, під час проведення уроку дітям повідомила, що головний різдвяний персонаж – насправді міф, ніхто з димоходу в будинок не спускається, а подарунки під ялинку кладуть дорослі. Як з'ясувалося згодом, вчителька заперечувала існування не тільки Санти, але і ельфів, зубної феї і навіть Пасхального кролика.

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Обурені батьки звернулися до директора, той назвав таку поведінку неприпустимою. А шкільний інспектор запустила у соцмережі флешмоб з власним фото з Сантою і підписом "Я вірю".

Раніше жителів Нью-Йорка обурила картина з розп'ятим Сантою, яка з'явилася біля одного з соборів міста.