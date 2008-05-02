Біля узбережжя Намібії знайшли корабель епохи Колумба зі скарбами

Екіпаж судна, що веде видобуток алмазів з океанського дна, виявив біля узбережжя Намібії корабель кінця XV або початку XVI століття, пише The Telegraph 1 травня.

На борту корабля знайшли шість бронзових гармат, декілька тонн міді, більше 50 слонячих бивнів, навігаційні інструменти епохи Христофора Колумба, а також велику кількість португальських та іспанських золотих монет. На поверхню також підняли людські останки.

Археологи припускають, що судно могло належати експедиції Бартоломеу Діаша, португальського мореплавця, який першим з європейців обігнув Африку з півдня в 1487 році і відкрив мис Доброї Надії в 1488 році. Експерти упевнені в тому, що корабель був торговим, про що свідчить велика кількість цінностей, виявлених на борту.

Представники уряду Намібії вже заявили, що знахідка повинна належати державі, передає Лента.ру.

У місці виявлення судна припинили видобуток алмазів. Португальські експерти допоможуть встановити назву корабля і його походження. Археологи вже оголосили, що знахідка може стати найстародавнішим кораблем, виявленим біля берегів Чорної Африки.