У США арештували чиновника, який окропив натовп "золотим дощем"

Член муніципальної ради міста Джерсі-Сіті в штаті Нью-Джерсі Стівен Ліпські (Steven Lipski) був арештований, після того, як він попісяв з балкона на натовп глядачів в одному з нічних клубів Вашингтона, повідомляє New York Daily News.

Інцидент стався у п`ятницю увечері в клубі 9:30 на концерті групи Grateful Dead. Дії Ліпські помітив персонал клубу, чиновника виставили за двері і викликали поліцію.

44-річному Ліпські, який у момент скоєння злочину був дуже п`яний, було пред`явлено звинувачення в образі дією. Про можливе покарання нічого не повідомляється.

Як повідомляє видання, Ліпські багато років є членом муніципальної ради Джерсі-Сіті і був повторно вибраний на посаду в 2001 році. За словами одного із співбесідників видання з-поміж співробітників клубу, Ліпські раніше ніколи не дозволяв собі подібних речей, проте часто напивався і поводився розбещено.

Лента.ру