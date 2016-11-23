У "Пулково" школяр намагався "зайцем" полетіти з Росії найближчим рейсом

Сімнадцятирічного юнака, який намагався незаконно проникнути в зону прикордонного контролю Централізованого пасажирського терміналу аеропорту "Пулково" 18 листопада затримали співробітники лінійного відділу МВС Росії. Про це в середу повідомляє прес-служба СЗФОУТ МВС Росії.

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"Юнак прибув у Централізований пасажирський термінал "Пулково" і, не маючи квитків, заради розваги, намагався перетнути державний кордон Росії з метою вилетіти за кордон найближчим авіарейсом", - йдеться в повідомленні.

Щодо підлітка склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 статті 11.15.1 КоАП РФ "Порушення вимог у сфері транспортної безпеки". Щодо його матері також складено протокол за ч. 1 статті 5.35 КоАП РФ "Невиконання батьками або іншими законними представниками неповнолітніх обов'язків з утримання та вихованню неповнолітніх".