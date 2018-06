"Анти-Трамп" триває: для речника Білого дому організували доставку ненависного йому морозива

Загадкові відносини виробника морозива і прес-секретаря президента США турбують американську громадськість з кінця минулого тижня, пише Російська служба BBC.

На вихідних журналісти з'ясували, що протягом декількох років Спайсер веде в "Твіттері" нез'ясовно, але непримиренну ворожнечу з Dippin' Dots, яка відома в США своїм слоганом "The ice cream of the future" ("морозиво майбутнього").

Почалося все з твіту в квітні 2010 року, де Спайсер заявив: "Dippin' Dots - НЕ морозиво майбутнього".

Через рік, з'ясувалося, що конфлікт себе не вичерпав. У вересні 2011 року майбутній прес-секретар Трампа написав: "Я думаю, що вже говорив це раніше, але Dippin' Dots - не морозиво майбутнього".

Через місяць він опублікував у своєму акаунті статтю про банкрутство компанії з підписом: "Морозиво минулого".

На кілька років ворожість до морозива залишила Спайсер, однак у вересні 2015 року Dippin' Dots знову образила майбутнього співробітника президентської адміністрації до глибини душі.

"Якщо б Dippin' Dots дійсно був морозивом майбутнього, у них би не закінчилося ванільне", - написав він восени 2015 року.

У самій компанії вважали за краще не з'ясовувати причини багаторічної ворожнечі і звернулися до Спайсера з листом.

"Ми розуміємо, що морозиво - серйозна справа. І припинення випуску морозива з вашим улюбленим смаком може здатися надзвичайною ситуацією національного масштабу! Ми бачили ваші твіти і хотіли б бути друзями, а не ворогами", - говорилося в заяві компанії.

Глава виробника морозива навіть запропонував привезти морозиво в Білий дім, і до, полегшення всієї країни, Спайсер відреагував цілком дружелюбно.

"Як щодо того, щоб зробити що-небудь добре для тих, хто служив нашій країні, і для екстрених служб", - запропонував він. Компанія з радістю погодилася.

Однак, поки що відносини компанії і Спайсер не налагодилися остаточно, всі противники адміністрації Трампа можуть заплатити шість доларів на спеціальному сайті та відправити прес-секретарю президента морозиво.

"Навіщо комусь виступати проти "морозива майбутнього"? Можливо, це пов'язано з теоріями змови про глобальне потепління", - йдеться на сайті Senddippindots, що обіцяє послати Спайсеру пару вантажівок морозива.

"Ми розглядаємо це як вид цивільного протесту, за рахунок якого ми візьмемо в адміністрації президента реванш за всю цю нісенітницю, який вона несе", - йдеться на сайті.

До призначення на посаду прес-секретаря Спайсер з 2011 року був офіційним представником Національного комітету Республіканської партії. У 2015 році він також зайняв посаду головного спеціаліста з питань стратегії партії.