У США робот-охоронець втопився у фонтані

Робот-охоронець Knightscope K5, що працює в одному з офісних центрів Сан-Франциско в США з невідомих причин впав у фонтан і потонув. Про це пише the Verge.

It's a fun day here at @gmmb. The super high-tech security robot at our office complex has had a mishap. pic.twitter.com/nhRshrJA9w