У США робот-охоронець втопився у фонтані

11:57, 18 липня 2017
Курйози
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Робот-охоронець одного з офісних центрів з невідомих причин впав у фонтан і потонув.

Інцидент стався в офісному центрі Сан-Франциско / Twitter.com/gregpinelo

Робот-охоронець Knightscope K5, що працює в одному з офісних центрів Сан-Франциско в США з невідомих причин впав у фонтан і потонув. Про це пише the Verge.

Журналісти видання пожартували, що K5, вочевидь, не любив свою роботу. 

Робот вже більше року патрулює приміщення центру і неодноразово потрапляв у зведення американських новин. 

Про причини поломки робота не повідомляється.

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Як повідомляв УНІАН, на МКС з'явився робот-фотограф. Він покликаний заощадити робочий час астронавтів, які змушені багато фотографувати.

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Теги: #робот-охоронець#роботи у США