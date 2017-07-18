У США робот-охоронець втопився у фонтані
11:57, 18 липня 2017Курйози
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Робот-охоронець одного з офісних центрів з невідомих причин впав у фонтан і потонув.
Інцидент стався в офісному центрі Сан-Франциско / Twitter.com/gregpinelo
Робот-охоронець Knightscope K5, що працює в одному з офісних центрів Сан-Франциско в США з невідомих причин впав у фонтан і потонув. Про це пише the Verge.
It's a fun day here at @gmmb. The super high-tech security robot at our office complex has had a mishap. pic.twitter.com/nhRshrJA9w— Greg Pinelo (@gregpinelo) 17 липня 2017 р.
Журналісти видання пожартували, що K5, вочевидь, не любив свою роботу.
Робот вже більше року патрулює приміщення центру і неодноразово потрапляв у зведення американських новин.
Про причини поломки робота не повідомляється.
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