У США робот-охоронець втопився у фонтані

Робот-охоронець Knightscope K5, що працює в одному з офісних центрів Сан-Франциско в США з невідомих причин впав у фонтан і потонув. Про це пише the Verge.

It's a fun day here at @gmmb. The super high-tech security robot at our office complex has had a mishap. pic.twitter.com/nhRshrJA9w — Greg Pinelo (@gregpinelo) 17 липня 2017 р.

Журналісти видання пожартували, що K5, вочевидь, не любив свою роботу.

Робот вже більше року патрулює приміщення центру і неодноразово потрапляв у зведення американських новин.

Про причини поломки робота не повідомляється.

Читайте такожІлон Маск назвав головну загрозу для людства

Як повідомляв УНІАН, на МКС з'явився робот-фотограф. Він покликаний заощадити робочий час астронавтів, які змушені багато фотографувати.