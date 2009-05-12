Німці «нарікають»: смачну лайку у Бундестазі почуєш не часто

В 60-річній історії німецького Бундестагу політики не завжди були дипломатами. Бувало, що й у стінах поважної владної інституції ФРН доходило до лайливих виразів на кшталт "стули пельку" або "йолоп", аналізує Німецька хвиля.

Сьогодні депутати поводяться один з одним надто виховано, не те що раніше, розмірковує Ґюнтер Пурш, переглядаючи відеозапис старих парламентських дебатів. Пурш зібрав колекцію найзліших та найяскравіших "перлів" за 60 років Бундестагу. Тут є оратори з усіх без винятку фракцій: позапартійна Труде Унру ( "Заткни пельку, я буду робити, що захочу" ), Отмар Шрайнер з СДПН, Оскар Лафонтен від Лівих, "зелений" Томас Вюпезаль ( "Зробіть паузу та сходіть в душ помийтеся!") або Вольфґанґ Шойбле з ХДС.

"У парламенті першого скликання було зареєстровано 159 порушень порядку, а нині, за це скликання, яке завершується, лише три. Тобто, очевидно: лайливий потенціал досить-таки знизився",- розповідає колекціонер парламентських лайок Пурш.

Тернистою і задиристою була доба 50-60-х років у Бундестагу. Вагому лепту у це вніс голова фракції соціал-демократів Німеччини Герберт Венер. Ще одним забіякою був міністр праці Норберт Блюм, який в 70-ті роки своїми маленькими шпильками міг вивести опонента з себе, навіть якщо це був канцлер.

"Якось Гельмут Шмідт знову виголошував одну зі своїх вікопомних промов і, поринувши поглядом у небо, чекав, що Бог прошепотить йому наступне слово просто у вухо. Ну, це трохи перебільшення. В будь-якому разі, він подивився в стелю, зробив риторичну паузу, а я гукнув: "Дивися в аркуш!" Весь зал зареготав, і промову було зіпсовано",- згадує Блюм.

У Бундестагу інколи і слів не треба, достатньо прийти безцеремонно одягненим. В 80-ті до німецького парламенту вперше потрапили Зелені. Це на їхньому рахунку - славнозвісне виведення з пленарної зали. Депутат Йошка Фішер, пізніше міністр закордонних справ і віце-канцлер, назвав голову бундестагу "недоумком".

Та часи брутальних суперечок минули, і вже кілька років як в Бундестагу на смачну лайку доводиться подовгу чекати. В кращому разі, когось назвуть "верблюдом" або пролунає інша лексика з тваринного світу на кшталт "коров`ячого лайна". З певним сумом екс-міністр Норберт Блюм визнає: "Мені здається, мова стала дуже буденною, почасти навіть чванливою. Уся ця термінологія: імплементувати, генерувати, в розумних часових межах. Ну, скажіть будь-ласка, що таке "в розумних часових межах"? Можна ж сказати все простіше."