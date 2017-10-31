"Зі мною твердіє": на Полтавщині будівельний комбінат оштрафували за рекламу з еротичним підтекстом (фото)

У Полтавській області припинено розповсюдження дискримінаційної реклами будматеріалів з написом "Бетон товарний 1575 грн/м3. Зі мною твердіє" та зображенням напівоголеної дівчини. Про це на своєму сайті повідомила уповноважена ВР з прав людини Валерія Лутковська.

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Крім того, до рекламодавця застосовано штрафні санкції відповідно до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 693.

Як повідомляв УНІАН, у кінці серпня в Одесі екран на вулиці раптово почав показувати порно.