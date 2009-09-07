Бі-Бі-Сі знайшла майже метрового щура в Папуа-Новій Гвінеї

Учені в джунглях Папуа-Нової Гвінеї виявили гігантського щура завдовжки близько 82 сантиметрів, повідомляється на сайті телерадіокомпанії Бі-Бі-Сі. За даними Бі-Бі-Сі, група дослідників зібрала експедицію для зйомок документального фільму "Загублена земля Вулкана" (Lost Land of the Volcano). Під час цієї експедиції учені знайшли поблизу кратера гори Босаві різні рідкісні види тварин, зокрема того величезного щура. "Це один з найбільших щурів у світі. І це дійсно щур, такий же, якого ви можете знайти в каналізації у місті", - розповів Крістофер Хельген (Kristofer Helgen), фахівець зі ссавців, який супроводжував експедицію Бі-Бі-Сі. За словами вчених, щур-гігант важить близько 1,5 кілограма, його тіло вкрите густим хутром коричневого кольору зі сріблястим відливом, який, за їх припущенням, захищає тварину від вологи та холоду.

РІА “Новости”