Мешканці міста вважають, що біля їхніх домівок будують нібито небезпечні вишки.

У Чернівцях люди злякалися мобільної станції та вирішили "рішуче діяти". Мешканці багатоповерхівок обклеїли під'їзди об'явами про термінові збори щодо "вишки 5G". Чернівчани, які живуть на розі вулиць Комарова та Героїв Майдану, обурилися тим, що в одному з дворів почати будувати мобільну вишку.

Про це повідомляє видання "Молодий Буковинець".

Так, людям не сподобалося, що біля їхніх осель встановлюють якусь конструкцію. Вони вирішили, що у дворі будують "5G вишку". Це їх обурило, тому мешканці багатоповерхівок почали організовувати збори.

Люди обклеїли під'їзді об'явами про те, що 18 грудня в одному з дворів будуть проводитися "термінові збори". В анонсі також була головна тема зібрання: жирним текстом наприкінці інформаційного листа було написано: "вишка 5G".

Що саме хотіли вирішити мешканці Чернівців на зборах - не повідомляється. Проте вже відомо, що ж насправді встановлюють у дворі багатоповерхівок.

Начальник технічного відділу компанії Vodafone у Чернівцях Борис Вакарчук у коментарі виданню "Молодий Буковинець" розповів, що насправді у дворі будинків встановляють mini-BTS – базову станцію мобільного зв’язку та інтернету.

Читайте також"У дітей болить голова від неї": одеситка поскаржилася на вакциновану вчительку і була висміяна в мережіТакож Вакарчук наголосив, що такі станції цілком безпечні для людей. Після запуску вони дійсно створюють електромагніті поля, проте вони мають "мізерний" рівень випромінювання та не можуть нести шкоди для здоров'я. Окрім цього, цю станцію компанія встановлює лише задля людей, які живуть у дворі. Адже вона буде працювати виключно для покращення зв'язку в абонентів, які мешкають неподалік від неї.

На тлі того, що люди бояться станції та чомусь вважають її "5G вишкою", компанія готова запросити експертів та медиків з незалежних установ, які проведуть усі необхідні заміри випромінювання після того, як усе запрацює. Проте чи повірять мешканці Черкас словам Вакарчука або ж продовжать вірити та боятися "вишок 5G" - поки що залишається загадкою.

До речі, на сьогодні немає доказів того, що мережі 5G шкідливі для здоров'я. Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що нові мобільні мережі безпечні та принципово не відрізняються від 3G і 4G. У них використовуються неіонізуючі радіохвилі, які не пошкоджують ДНК.

Раніше УНІАН вже повідомляв про людей, які бояться "вишок 5G", з Нідерландів. Там вони розробили аксесуари для "захисту" від 5G, а ті виявилися радіоактивними.

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Автор: Поліна Кузенко