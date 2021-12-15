На чоловіка склали протокол.

У Чернівцях патрульні зупинили водія Range Rover, який керував авто у стані сильного алкогольного сп'яніння. Правоохоронці зазначили, що драгер показав відносно смертельну дозу алкоголю в його крові.

Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Чернівецької області у Facebook.

Читайте такожПід Києвом водій зупинив рух трасою заради порятунку собак: з'явилося зворушливе відео"Під час спілкування інспектори помітили, що у чоловіка присутні ознаки сильного алкогольного сп'яніння і просто вражаючий результат тесту на стан сп'яніння — 5,0 проміле", - зазначають в поліції.

У дописі зазначили, що допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом — 0,2 проміле. Вже понад 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням, 5,0 — відносно смертельна доза.

Поліцейські склали протокол на водія і закликали водіїв бути свідомими та відповідальними й не сідати за кермо в стані сп’яніння.

Нагадаємо, у Львові зафіксували перший випадок обмороження у цьому сезоні: п'яний чоловік лежав непритомним на колії. Його госпіталізували, чоловік перебував у важкому стані. У нього були ознаки обмороження та порушення життєвих функцій.

Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Екатерина Малюга