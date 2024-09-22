Характер кота залежить не стільки від статі, скільки від належної соціалізації.

Коли ви отримуєте купу проблем від вашого кошеня, виявляється, що відповідь на питання про те, чи коти більш ласкаві, ніж кішки, є очевидним: "Так!" Але наукові дослідження не зовсім підтверджують цю теорію. Про це пише Daily Paws.

Зазначається, що, на відміну від характеру собаки, характер кота є погано дослідженою темою. Котяча психологиня Джулі Послунс каже, що улюблене, залучене та позитивно соціалізоване кошеня — незалежно від статі — дуже любить своїх супутників-людей.

Чи коти більш ласкаві, ніж кішки?

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"Більшість дослідників сходяться у думці, що ми можемо оцінювати котів за параметром, який називається комунікабельністю, який охоплює риси, які характеризують котів як дружніх і люблячих. Ґрунтуючись на кількох дослідженнях комунікабельності котів, мало досліджень підтверджує, що коти-самці більш ласкаві", - каже експерт.

У свою чергу дослідники з Університету штату Орегон провели кілька експериментів, щоб спробувати, наприклад, чи знає ваш кіт своє ім’я та чи справді він віддає перевагу вашій компанії іншим спокусам, наприклад їжа чи іграшки. Вони дійшли висновку, що кошенята обох статей часто вибирають людей замість інших речей, звичайно, якщо вони не голодні.

Чи коти більш ніжні до власників за кішок?

Хоча стать кота, здається, не впливає на прихильність, Послунс зазначає, що стать власника має набагато більший вплив на зв’язок кота та людини.

"Наприклад, жінки-власники, як правило, більш активні по відношенню до своїх котів, розмовляють і підходять до них частіше, ніж чоловіки. ... 9 із 10 людей, які заповнюють опитування щодо характеру свого кота, — жінки, що ускладнює отримання точних результатів", - зазначає вона.

Чи сприяють стерилізація та стерилізація прихильності?

Оскільки більшість досліджень зі стерилізації котів були зосереджені на вивченні контролю популяції, наразі немає доказів того, що коти стають більш ласкавими до або після стерилізації, каже Послунс. Однак після стерилізації проблеми з котами, пов’язані з бродінням і бійками через рівень тестостерону, значно зменшуються, що може сприйматися як збільшення прихильності.

Відомо, що кішки під час тічки дуже ласкаві, але це не є відображенням людської взаємодії. Ви, рослини в горщиках, собака, стовп огорожі — усе отримує нескінченні позначки її феромонів тічки. Однак на перших тижнях вагітності майбутня мама часто хоче бути ближче до вас. Не беріть її занадто часто — дозвольте їй зручно відпочити на вас або біля вас.

Що ще впливає на прихильність котів?

Ви знаєте, що ви відчуваєте, коли один родич надмірно обіймає вас і гладить? Що ж, у кішок також є індивідуальні межі, і ми завжди матимемо краще спілкування з ними, якщо не нав’язуватимемо такі фізичні аспекти, як обійми, поцілунки, лоскотання та навіть погладжування.

Мова тіла вашого кота дає багато підказок про те, скільки вашої прихильності він хоче, і дотримання цих сигналів зміцнює довіру.

Рання соціалізація

Послунс каже, що "кошенята, які проходять ранній процес соціалізації — коли вони зустрічають знайомих і незнайомих людей до досягнення 12-тижневого віку — стають більш дружелюбними".

Крім того, якщо ви виховуєте врятованих котів, треба пам'ятати, що у багатьох із них є важкі передісторії, і спочатку вам буде важко. Терпіння та співчуття є вашими найкращими активами для створення безпечного, сприятливого середовища.

Цікаві новини про котів

Раніше УНІАН з'ясував, як відвадити котів гадити в саду. За відомостями експерта, для цього можна піти простим шляхом - розмістити на поверхні ґрунту якісь грубі матеріали, наприклад, соснові шишки.

Варто зазначити, що коти люблять копатися в пухкій землі.

Також УНІАН писав про те, які найбільш "балакучі" кішки. Зокрема, є "балакуча" порода котів, яка схожа на собак.

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