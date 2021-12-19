Святий Миколай опинився б одразу після бізнесмена Олександра Ярославського, статки якого Forbes оцінив у 820 мільйонів доларів.

Аналітики журналу Forbes підрахували статки святкового персонажа Святого Миколая.

Так, у доброго чарівника могло б налічуватися десь 815 мільйонів доларів, йдеться на сайті української версії видання. З цієї суми подарунки дітям у грудні 2021 року - 354 мільйонів, потужності з виробництва іграшок - 289 мільйонів та нерухомість - 5 мільйонів.

"Цього вистачило б, щоб потрапити на 10 місце до списку найбагатших України, який Forbes опублікував у травні 2021 року. У цій версії рейтингу Святий Миколай опинився б одразу після бізнесмена Олександра Ярославського, статки якого Forbes оцінив у 820 мільйонів доларів. Засновник агрокомпанії МХП Юрій Косюк перемістився б на 11 місце у рейтингу", - зазначає видання.

Подарунки дітям у 2021 році

Святий Миколай кладе дітям під подушку або подарунки - солодощі та іграшки, або різки, якщо діти були неслухняні. В Україні, за підрахунками аналітиків, у грудні 2021 року подарунки від Святого отримають понад 7 мільйонів дітей, а їхній середній чек становитиме 20 доларів. У Польщі, хоча дітей і менше (близько 6 мільйонів), подарунки коштуватимуть Миколаю дорожче: середня ціна - 37 доларів.

Читайте такожНайбагатший у світі репер вирішив стати бездомним та перетворити свої будинки на церквиПри цьому видання не враховує, хто з дітей був слухняним, а хто ні. У результаті на подарунки українським дітям піде близько 143 мільйонів доларів, а польським - 212 мільйонів.

Виробничі потужності Святого Миколая

Для розрахунку можливої середньої оцінки заводу з виробництва солодощів Миколая видання проаналізувало фінансові показники публічних кондитерських компаній: Ezaki Glico Co, Bourbon Corp, Orkla, Morinaga & Co та Cloetta. Для порівняльної оцінки іграшкового заводу рахувалося котирування семи публічних компаній: Mattel, JAKKS Pacific, Hasbro, Toys Rus ANZ, Build-A-Bear Workshop, Funko, Spin Master.

Зазначається, що активи Святого Миколая мають дисконт за непублічність, але водночас збільшуючий коефіцієнт за дбайливе ставлення до довкілля, оскільки жодного повідомлення про їхню шкоду не зафіксовано. Так, виторг кожного міг би бути близько 177 мільйонів доларів. Капіталізація кондитерського заводу Святого Миколая - 167 мільйонів доларів, а іграшкового - 289 мільйонів.

Нерухомість

Резиденції Святого Миколая в Україні розташовано у Львові (в Парку Культури та біля Шевченківського гаю), в Полтаві, у Львівській (с. Зиболки, "Зимова Казка"), Івано-Франківській (с. Поляниця) та Одеській областях (с. Осички). При цьому в оцінці аналітики не враховували релігійні споруди.

Зазначається також, що видання не брало до уваги статки реального прототипу Святого Миколая - Миколая Мирлікійського Чудотворця - чи інших персонажів, прототипами яких є Миколай Чудотворець (зокрема й Санта-Клауса). Досліджували лише святкового персонажа, який дарує дітям подарунки.

Читайте такожНайбагатші українці за версією Forbes: статки Ахметова зросли майже втричіОкрім того, за півроку з моменту публікації останнього списку найбагатших людей України суттєво збільшилися статки кількох його учасників. Однак навіть в оновленому рейтингу Святому Миколаю гарантовано місце у двадцятці найзаможніших українців.

День Святого Миколая

Щороку 19 грудня за юліанським календарем в Україні відзначають День Святого Миколая. Це день святкування та вшанування пам'яті Святого Миколая у католиків та православних.

За традицією, вночі дітям під подушки кладуть подарунки - нібито від самого Миколая.

У пам'ять про милосердя Святого Миколая, цього дня також відзначається Міжнародний день допомоги бідним.

Раніше УНІАН розповідав, як святкують 19 грудня Миколаї, Миколайовичі та Миколаївни Верховної Ради.

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Автор: Катерина Комолова