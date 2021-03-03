Щоб перемогти, Андресса Урак витратила на пластику 50 тисяч доларів.

У Бразилії пастор Андресса Урак пішла з церкви, щоб знову взяти участь у конкурсі Miss BumBum 2021, під час якого вибирають найгарніших у світі сідниці.

Читайте такожПапа Римський "лайкнув" еротичне фото блондинки у шкільній формі - Ватикан почав розслідування (фото)Про це пише DailyStar.

Зазначається, що дівчина серйозно налаштована на перемогу. Для цього вона витратила на пластику сідниць 50 тисяч доларів. Хоча за перше місце в конкурсі виплачують всього близько 9 тисяч доларів. Але, за її словами, для неї не гроші важливі, а перемога.

«Мені дуже цікаво зустрітися з кандидатками з 27 найгарнішими сідницями в Бразилії! - зазначила вона у своєму Instagram. - Як добре бути з чоловіком, який підтримує мене в моєму виборі. Я також дуже вдячна конкурсу, тому що, завдяки йому, я стала відома в Бразилії та в усьому світі».

Варто відзначити, що Урак вже була на цьому конкурсі у 2012 році, будучи відомою телеведучою і моделлю. Тоді вона посіла друге місце, а потім вирішила кардинально змінити життя та шість років служила в євангельській церкві.

Наступний конкурс пройде в липні 2021 року в місті Сан-Паулу.

Вас також можуть зацікавити інші курйозні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН