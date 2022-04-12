Спійманий Медведчук став героєм мемів / фото СБУ

Служба безпеки України спіймала народного депутата, кума Путіна Віктора Медведчука. Поки вся країна затамувала подих в очікуванні деталей спецоперації, соцмережі рясніють мемами.

УНІАН зібрав для вас найцікавіші реакції користувачів.

Креативності українців нема меж. Користувачі, натхненні гарними новинами про затримання одіозного кума Путіна, створили сотні мемів, жартуючи про зовнішній вигляд Медведчука.

Мережу вразив зовнішній вигляд Медведчука / фото соцмережі

Деякі українці пофантазували, як Медведчук проситиме кума Путіна про допомогу, повідомляючи, що потрапив у полон. Та й про самого Путіна не забули.

Користувачі мріють, що на місці Медведчука колись опиниться його кум / соцмережі

Аудиторія також згадала справу Стуса. Мем активно поширюють у всіх соцмережах.

Українці не забули й про справу Стуса / соцмережі

Особливо популярними стали меми з учорашніми колегами Медведчука та військово-політичним керівництвом України.

Меми з колегами спійманого нардепа / соцмережі

Пожартував з Медведчука й очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Користувачі мережі помітили, що затриманий Медведчук нагадує одного із полонених окупантів - Чмоню. До речі, він також став героєм мемів.

Медведчука порівняли з Чмонею / соцмережі

Вкрай комічно спійманий Медведчук виглядає поруч з вчорашніми друзяками - диктаторами Лукашенком та Путіним. Втім, вас точно повеселять інші меми зі ще чинним нардепом.

Меми з Медведчуком підкорюють мережу / соцмережі

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