Гарна звістка про затримання кума Путіна спровокувала справжній парад мемів у соцмережах.

Служба безпеки України спіймала народного депутата, кума Путіна Віктора Медведчука. Поки вся країна затамувала подих в очікуванні деталей спецоперації, соцмережі рясніють мемами.

УНІАН зібрав для вас найцікавіші реакції користувачів.

Креативності українців нема меж. Користувачі, натхненні гарними новинами про затримання одіозного кума Путіна, створили сотні мемів, жартуючи про зовнішній вигляд Медведчука.

Деякі українці пофантазували, як Медведчук проситиме кума Путіна про допомогу, повідомляючи, що потрапив у полон. Та й про самого Путіна не забули.

Аудиторія також згадала справу Стуса. Мем активно поширюють у всіх соцмережах.

Особливо популярними стали меми з учорашніми колегами Медведчука та військово-політичним керівництвом України.

Пожартував з Медведчука й очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім. Користувачі мережі помітили, що затриманий Медведчук нагадує одного із полонених окупантів - Чмоню. До речі, він також став героєм мемів.

Вкрай комічно спійманий Медведчук виглядає поруч з вчорашніми друзяками - диктаторами Лукашенком та Путіним. Втім, вас точно повеселять інші меми зі ще чинним нардепом.

Вас також можуть зацікавити новини: