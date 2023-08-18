Він дав нову мовну пораду.

Українською можна висловлювати вдячність за допомогою слів "дякую" та "спасибі". Про це розповів доцент Київського національного університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко в ефірі "Сніданок з 1+1", відповідаючи на запитання глядачки.

"Вдячність можна висловлювати словом "спасибі", яке живе в наших писемних пам'ятках з 16 століття. Воно походить від сполуки слів "спаси, Боже". Ця сполука з часом зрослася в одне слово", - пояснив він.

Більш поширеною етикетною формою висловлення вдячності є слово "дякую". Моввознавець каже, що його можна посилити сполуками "дуже" або "красно". "Отже, краще сказати спасибі чи дякую? Неважливо", - додав Авраменко.

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Мовні поради для українців:

Нагадаємо, раніше мовознавець пояснював глядачам, у чому різниця між словами "одягати" та "надівати".

Також він відповів, як правильно перекласти російську фразу "сделать следующим образом" на українську. Крім того, Авраменко назвав найтиповіші помилки українців.

Найвідоміший вчитель України розкрив і історію слів "бажаю удачі", відповівши тим, хто вважає цю фразу російською. Він пояснив своїм глядачам різницю між "удачею" та "вдачею".

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