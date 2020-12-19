Справжнє фаєр-шоу влаштували мешканцям Чаплинки на Херсонщині. Там під час відкриття буквально загорілася новорічна ялинка.
Про це йдеться у повідомленні ГУНП в Херсонській області.
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Ялинку поставили на майданчику поблизу будинку культури. Поліцію на місце події викликали самі відпочивальники. Правоохоронці встановили, що причиною пожежі, найймовірніше, стало замикання електричних контактів гірлянди.
На опублікованому в мережі відео помітно, як полум’я поширюється з верхівки ялинки й донизу. Однак мешканців вогонь не відлякав, і вони залюбки позували з палаючим деревом на камери телефонів.
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