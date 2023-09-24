В автомобілі, крім хлопчика-водія, знаходилася його старша сестра.

У Флориді поліція затримала на магістралі машину, яка рахувалася викраденою. Після зупинки машини поліцейські відчули справжній шок, побачивши за кермом 10-річного хлопчика.

Їхав він в машині не один, а з 11-річною сестрою, пише Бі-бі-сі. З'ясувалося, що діти втекли від своєї мами, образившись за те, що вона забрала їхні гаджети через те, що вони багато ними користувалися.

В офісі шерифа округу Алачуа розповіли, що автомобіль, який значився в розшуку вже кілька днів, зупинили на шосе близько 4 години ранку "в обставинах, пов'язаних з підвищеним ризиком". "На превеликий подив помічників шерифа з машини вийшли 10-річний водій і його сестра", - поділилися в поліції і додали, що за кілька днів діти проїхали понад 300 км від міста Порт-Норт до Алачуа.

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"Детективи провели з матір'ю тривалу бесіду і з'ясували, що вона докладає всіх зусиль до виховання дітей і готова прислухатися до рекомендацій і прийняти запропоновану допомогу", - наголошується в заяві поліції, яка повернула їй дітей і автомобіль.

Інциденти з викраденням

У США вже були подібні викрадення. Так, поліція Чикаго затримала 11-річного хлопчиків у зв'язку з серією викрадень машин. Як зазначили тоді в поліції, його вже арештовували, і в місті хлопчик значився досвідченим викрадачем.

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