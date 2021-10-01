Щоправда, вже за кілька днів молодята розлучилися.

Житель Індонезії "одружився" зі своєю рисоваркою.

Чоловік на ім'я Хойрул Анам шокував соціальні мережі фотографіями зі своєї весільної церемонії з електричним приладом, пише NDTV.

На знімках наречений одягнений у модний весільний наряд, а рисоварку прикрашено фатою нареченої. Чоловік підписує шлюбні документи й молодята цілуються.

Сам Анам зазначив, що його обраниця чесна, покірна, любляча і добре готує.

Проте вже за чотири дні після весілля новоспечений чоловік повідомив, що розлучився. Своє рішення індонезієць пояснив тим, що його кохана може готувати лише рис.

За даними місцевих ЗМІ, Анам відомий в Індонезії своїми неординарними ідеями та вчинками. Тому це "весілля" стало його черговим способом розважити інтернет-шанувальників.

Раніше у Бразилії модель спідньої білизни Кріс Галера вийшла заміж сама за себе. "Чоловікам важко зберігати вірність або залишатися з однією жінкою. Їм потрібно кілька одночасно. Мені подобається бути пріоритетом, і я - мій пріоритет", - розповіла жінка.

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Автор: Катерина Комолова